شكرا لقرائتكم تسديدة باهبري القوية تمنح الهلال نقاط باختاكور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد هتان باهبري لاعب الهلال فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين أمام نظيره باختاكور الأوزبكي في المواجهة التي انتهت 2-1 يوم الاثنين في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول الذي بدأه الهلال بهجمةٍ خطيرة للاعبه ياسر الشهراني الذي تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس سوينوف الذي أبعدها بصعوبة.

وكاد حارس الهلال عبدالله المعيوف أن يتسبب بهدف في مرمى فريقه بعد تأخره في إبعاد كرة ليخطفها المهاجم إيغور سيرجييف والذي سددها إلا أن الحارس أبعدها بصعوبة.

وواصل باختاكور هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه سيرجييف الذي تلقى تمريرة من زميله خامداموف ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.



ورد الهلال سريعاً وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله ياسر الشهراني إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

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وعند الدقيقة 45+2 تمكن الإيطالي سباستيان جيوفينكو من تسجيل هدف السبق بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بمهارة لتستقر في شباك الأوزبك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت هجمة خطيرة لمهاجمه غوميز الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة التي تصدى لها الحارس سوينوف بيده من خارج منطقة الجزاء، ليشهر له حكم المباراة البطاقة الحمراء ويكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد الطرد انخفض أداء الهلال وتحسن أداء باختاكور الذي بحث عن هدف التعادل وتمكن لاعبه إيرين ديرديوك من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 70 بعد متابعته لتسديدة زميله سيرجييف العائدة من الحارس عبدالله المعيوف ليضع الكرة في الشباك.

وكثّف الهلال هجومه في الدقائق العشر الأخيرة بحثاً عن هدف الفوز الذي أتى عند الدقيقة 90+7 بعدما سدد لاعبه هتان باهبري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس باختاكور.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن باختاكور وصيفه، في حين يأتي في المركز الثالث فريق شباب الأهلي دبي برصيد 3 نقاط بعد فوزه أمام نظيره شاهر خودرو الإيراني.