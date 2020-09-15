شكرا لقرائتكم 4 حالات إصابة جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، أن أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أكدت وجود أربع حالات إصابة جديدة بين منسوبي الأندية.

وأضافت الرابطة في بيان، أن 2131 لاعبا وفردا من طواقم الأندية خضعوا لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19" بين السابع و13 سبتمبر ، وكانت اختبارات الأسبوع الماضي كشفت عن ثلاث حالات إيجابية بين 1605 خضعوا لفحوص، دون أن تكشف عن أسماء المصابين، لكن سيتعين عليهم الآن دخول العزل الذاتي لعشرة أيام.

وانطلق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 12 سبتمبر الجاري بدون جماهير وفي ظل قيود صحية صارمة لاحتواء انتشار الفيروس.