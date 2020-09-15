شكرا لقرائتكم تشيلسي يعود من ملعب برايتون بفوز عريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح فريق تشيلسي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مثير على ملعب مضيفه برايتون 3 -1 يوم الاثنين في المرحلة الأولى من المسابقة.

وحسم تشيلسي الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليحصد أول ثلاث نقاط له في طريق المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2016 -2017.

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وحصل تشيلسي على ضربة جزاء نتيجة مخالفة من ماثيو ريان ضد الوافد الجديد تيمو فيرنر، ليسجل منها الإيطالي جورجينيو هدف التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 23.

وتمكن البلجيكي لياندرو تروسارد من إدراك التعادل لبرايتون في الدقيقة 53 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد المدافع الصاعد رييس جميس بتسجيل الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء.

واختتم الفرنسي كورت زوما التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 66 بعدما تلقى تمريرة من جيمس سدد على إثرها كرة قوية لمست قدم أحد اللاعبين وسكنت الشباك.