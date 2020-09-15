شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف جديد على تليفزيون الخليج 365 فى الـ5 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء ، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى، وعلى رأسها لقاء الأهلى والاتحاد السكندرى أمس، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى وموقف فايلر المدير الفنى، والحديث عن ترتيبات بطولة الدورى واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانه فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً، وأيضا مباراة الزمالك أمام أسوان المقبلة، ومباراة الأهلي أمام المقاصة لحسم درع الدورى.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.