شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تعقد مؤتمرا لإعلان تفاصيل تسجيل أكبر علامة سلام بموسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا، غدا الأربعاء، بمقر الوزارة، للإعلان عن تفاصيل الاحتفالية الرياضية لتسجيل أكبر علامة سلام على سطح الماء بموسوعة الأرقام القياسية جينيس، مكون من 500 سباح من مختلف الجنسيات لكسر الرقم التركى المكون من 460 سباحا والمسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القاسية، وذلك فى اليوم العالمى للسلام.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر الصحفى الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بحضور الربان ولاء حافظ المرشد بهيئة قناة السويس وقيادات وزارة الشباب و الرياضة .

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الأيام المقبلة ستشهد تحرك اللجان التى تم تشكيلها من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، للقيام بأعمال التفتيش المالى والإدارى على كافة الهيئات الرياضية والشبابية على نطاق كافة محافظات الجمهورية.

وتضم عضوية تلك اللجان المختصين أيضاً من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات والموزعة على كافة قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على كافة المحافظات .

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحى المالية والإدارية فى ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.