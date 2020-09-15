شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الثغر يتسبب فى حزن جماهير الأهلى مرتين فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الاتحاد السكندرى أغضب جماهير الأهلى مرتين فى أسبوع واحد بداية من يوم الخميس الماضى فى ظل فوز فريق كرة السلة على الأهلى فى الجولة الرابعة من دورى السوبرلتحقيق الفوز 3 / 1 فى مجموع المباريات مابين الفريقين وعدم اللجوء للمباراة الخامسة.

وتوج فريق سلة الاتحاد السكندرى ببطولة دورى سوبر كرة السلة، بعد التغلب على الأهلى 3 / 1 بمنافساتbest of 5 ، وفاز في المباراة الرابعة على الفريق الأحمر بنتيجة 81 / 72 باللقاء الذى أقيم بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية ، ليعود الاتحاد ويتغلب على الأهلى في المبارتين الأخيرتين ، شهدت مباراة التتويج انتهاء الفترة الأولى 17/25 للفريق السكندرى، والفترة الثانية 33/50 ، بينما جاءت الفترة الثالثة 67/47 ، و الرابعة 72/81 لينتهى اللقاء بفوز الاتحاد.

وأجل الفريق السكندرى مساء الاثنين فرحة الأهلى فى حسم التتويج بلقب الدورى العام، بتحقيق التعادل السلبى لإيقاف رصيد القلعة الحمراء عند النقطة 72 ، حيث يحتاج الأهلى إلى الوصول إلى التقطة 74 من أجل حسم لقب الحفاظ على الدورى .

وأغلق الجهاز الفني للأهلى ملف مباراة الاتحاد السكندرى أمس في بطولة الدوري وبدأ الجهاز يستعد لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، وهي من أقوى المواجهات التى يخوضها المارد الأحمر هذا الموسم لا سيما في ظل المستوى المُتميّز الذي يُقدمه الفريق الفيومي خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة مدربه إيهاب جلال ، ويرغب الاهلي بتحقيق الفوز لمواصلة نتائجه القوية وانتصاراته هذا الموسم ويشاهد فايلر عدة مباريات للفريق الفيومي من أجل دراسته جيداً قبل اللقاء المرتقب بينهما.