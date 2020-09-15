شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة للاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاصة بعد إصابة سيزا ولطفى وياسر بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى مسحة كورونا خلال الـ48 ساعة المقبلة بخلاف الرابيد تيست، للاطمئنان على عناصر جهاز الكرة بعد إصابة ثنائى الفريق علي لطفي وياسر إبراهيم وكذلك ديفيد سيزا المدرب العام بفيروس كورونا، ويواجه الأهلي نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري العام، إلا أن مسئولي الأهلي أكدوا أنهم لن يكتفوا بالبروتوكول المتبع حالياً قبل المباريات بإجراء الرابيد تيست فقط وسيتم عمل مسحة للجميع، خاصة أن الفريق كان يعسكر أسبوعاً في الإسكندرية وبالتحديد في برج العرب في وجود الثلاثي المصاب قبل مواجهتى الإسماعيلي والاتحاد في بطولة الدوري العام.

وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى. فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.