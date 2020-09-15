شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعلم عن المراقبة الطبية لبدر بانون قبل ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعلم مسئولو النادى الأهلى عن الناحية الطبية لبدر بانون مدافع الرجاء المغربى الذى اقترب من الانتقال للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة فيما يخص المراقبة الطبية التى يخضع لها فى الوقت الحالى، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالرأس فى شهر فبراير الماضى وبالتحديد أثناء مباراة فريقه أمام الفتح الرباطى بالدورى المغربى.

واستعلم الأهلى من نادى الرجاء المغربى عن طلباتهم المادية الخاصة ببيع المدافع بدر بانون بعدما قطع الأهلى شوطا طويلا مع اللاعب ووكيله لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتتم المفاوضات بين الطرفين منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصرى وصعدا للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك الرجاء.

وادعت تقارير مغربية أن الأهلي اتفق مع بانون على تقاضي مليون دولار سنوياً فيما يدفع الأهلي مبلغ 2 مليون دولار لشراء مدافع أسود الأطلسي.

ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين المتواجدين في الدوري المغربي خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة.