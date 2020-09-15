شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الأول شعار المقاصة ونادى مصر قبل صدام الجبل الأخضر الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى مصر المقاصة نظيره نادى مصر فى تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد، فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ترتيب المقاصة ونادى مصر فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم، في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

تاريخ مواجهات المقاصة ونادى مصر

مباراة الليلة هى المواجهة الثانية بين الفريقين فى الدوري لاسيما أن هذا الموسم هو الأول لنادى مصر فى دوري الاضواء والشهرة حيث التقى الفريقان فى الدور الاول للدوري على استاد الكلية الحربية بالجولة العاشرة للمسابقة فى 24 ديسمبر 2019 وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية المقاصة أحمد سعيد أوكا هدفا فى مرماه وميدو جابر من ركلة جزاء فيما سجل ثنائية نادى مصر أحمد الشيخ من ركلة جزاء ورضا الويشى.

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إيهاب جلال يبحث عن استمرار عجلة الانتصارات وخالد جلال يتمسك بالأمل الأخير

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه باستمرار عجلة الانتصارات بعدما حقق الفريق الفيومى انتصاره الثالث على التوالى بالفوز على طنطا بهدفين دون رد فى هذه الجولة بعد الفوز على الإسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى ليرفع رصيده للنقطة 33 بعدما حقق 6 انتصارات وخسارتين وتعادل منذ عودة مسابقة الدورى من توقف كورونا ليودع منطقة الهبوط ويبدأ خطة تحسين موقعه بجدول المسابقة فيما شدد خالد جلال المدير الفني لنادى مصر على لاعبيه ضرورة التمسك بالامال الأخيرة للبقاء بين الكبار وتعديل موقفهم في الجدول خلال الأسابيع المقبلة للمسابقة.

التشكيل المتوقع للمقاصة ونادى مصر

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام نادى مصر مكون من :"محمود حمدي وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم و باولن فوافي وعمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاصة مكون من :"عصام ثروت وعلاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا ويليس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان وكليف نياكيا ومحمد نصر".