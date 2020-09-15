شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يطمئن على محمود رزق بعد إصابته فى مواجهة الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى على الاتصال بمحمود رزق مدافع الاتحاد، بعد تسببه فى إصابته خلال مواجهة الفريقين أمس الاثنين، حيث تعرض رزق لكسر فى الأنف وفقًا للتشخيص الطبى المبدئى، كما يعانى اللاعب من نزيف مستمر، واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندرى، بعد تدخل فتحى ورزق، فى الدقيقة 62، إلا أن أحمد رفعت أهدرها، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين ليتأجل حسم الأهلي لبطولة الدورى الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى. فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.

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ويرى أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن أحمد فتحي لاعب الأهلي استحق إنذار في كرة عرقلة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري لأنه عطل هجمة واعدة.، معلقاً : "في ركلة جزاء الاتحاد السكندري لو أحمد فتحي اللي نجح في لعب الكرة يبقى لا تستحق ركلة جزاء ولكن محمود رزق من لعب الكرة والمخالفة موجودة من أحمد فتحي وركلة الجزاء صحيحة وهناك قمة التهور من فتحي"

تابع: "لعبة عرقلة حمدي فتحي غير واضحة وحكم الفار لم يحضر له لقطة واضحة وفي تقديري أن الشد فيه جزء على الخط وبالتالي تعتبر ركلة جزاء".