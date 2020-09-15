شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يكشف دور إسماعيل ياسين فى وضع لوائح التهريج فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق استياءه الشديد من ما وصفه بالتهريج التى تدار به الكرة المصرية، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أسمع أرقام خيالية للاعب المصرى بدون أى عائد لهذا اللاعب، فى أوروبا يتم جلب النجوم بأرقام خيالية لأنها تحقق بطولات وإنجازات وكذلك تساهم فى زيادة أرباح النادى بالإعلانات والأمور التسويقية، إنما ما يحدث فى الكرة المصرية لا يمت لهذا التعامل بأى صلة، نحن نمنح اللاعب 20 مليون جنيه وهو جالساً على دكة البدلاء".

وأضيف أيمن يونس "الأرقام لا تمثل حقيقة اللاعب المصرى ، كيف أمنح لاعب لا يشارك ولا يتألق ولا يحقق بطولة أموالا طائلة، أشعر أننا أمام كوميديا ساخرة فى الكرة المصرية وضعها إسماعيل ياسين حتى نضحك عليها، الأموال يا سادة تمنح مقابل اللعب والمشاركة والنجاح وحصد البطولات بخلاف ذلك يبقى تهريج دون توصيف آخر".

وتابع نجم الزمالك الأسبق "لا أفهم أيضاً أن هناك أندية مصرية تملك جيشا من المعارين توزعهم مع بداية كل موسم على الأندية الأخرى، لا بديل أمامنا لحل هذه المشاكل سوى بتأسيس لجنة لتطوير الكرة المصرية تراقب المشاكل وتضع حلول خارج الصندوق وتكون عضويتها مقتصرة على أناس لديهم مفاهيم مختلفة وليس لمجرد هذا نجم وذاك مسئول، نحتاج إعادة بناء وتطوير للكرة المصرية بمفاهيم جديدة وليس مجرد موظفين قاعدين على كراسى مسئولين ومستقبلا سوف أتحدث عن دور وزارة التعليم العالى ودورها فى اكتشاف الموهوبين الرياضين فى محافظات مصر".

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وعن مواجهات الأهلى والزمالك الأفريقية قال أيمن يونس "أتمنى أن يتفهم حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات صعوبة موقف الأهلى والزمالك ورحلتهم للمغرب، الفريقان ذهبا للصعود للنهائى وليس مجرد لعب مباراة، ويجب منحهم أسبوعا قبل المباراة، حتى يستطيعان إقامة معسكر مغلق فى المغرب لمدة خمسة أيام قبل اللقاء، جو المغرب مختلف، تشعر وكأنك فى إسبانيا، يجب أن يتأقلم اللاعبين وأعلم أن الزناتى وكل أعضاء اللجنة الخماسية لديهم مرونة شديدة وجاءوا لخدمة الكرة المصرية ولن يتأخروا عن دعم القطبين وعدم إرغامهم على لعب مباريات محلية فى أوقات صعبة خاصة أن التنافس على صعيد الدوري محسوم".