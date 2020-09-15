شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تناقش شروط ضم البلايلى وبدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى شروط الرجاء المغربى والأهلى السعودى لبيع الثنائى المدافع بدر بانون والمهاجم يوسف البلايلى، بعد دخول لجنة التعاقدات الحمراء فى مفاوضات لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن رحب السويسرى رينيه فايلر بالتعاقد معهما فى ظل الاقتناع التام بإمكانياتهما الفنية والبدنية، ويرغب الأهلى فى التعاقد مع يوسف البلايلى لتعويض رحيل رمضان صبحى بعد انتقاله لبيراميدز من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزى بداية من الموسم المقبل، فى الوقت الذى طلب اللاعب الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على الانتقال للأهلى فيما حدد ناديه مبلغ 4 ملايين يورو للاستغناء عن خدماته فى الصيف المقبل.

فى الوقت الذى استعلم الأهلى من نادي الرجاء المغربي عن طلباتهم المادية الخاصة ببيع المدافع بدر بانون بعدما قطع الأهلي شوطا طويلا مع اللاعب ووكيله لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتتم المفاوضات بين الطرفين منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصرى وصعدا للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك الرجاء.

ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين المتواجدين في الدوري المغربي خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة.