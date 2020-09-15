شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إيقاف هانى مطر مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ27 للدورى، والتى فاز بها الزمالك 1 / 0 بهدف مصطفى محمد، وقال مصدر باتحاد الكرة إن هانى مطر تم إيقافه لنهاية الموسم نظرًا لأنه كان مراقب حكام فى المباراة وتوجه لاستاد القاهرة الدولى مرتديًا "الشورت" مما يسىء إلى قضاة الملاعب، كما أنه يخالف تعليمات لجنة الحكام.
من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الدورى سينتهى يوم 28 أكتوبر المقبل، وسيتم الكشف عن موعد الجولة الأخيرة عقب انتهاء مباريات الأسبوع الـ 32 للدورى ومعرفة مصير معظم الفرق سواء الهابطين أو المربع الذهبى اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وصرح حسام الزناتى، مدير مسابقات الجبلاية، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد، وأضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.
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