شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يكشف سر الطفرة فى قطاع الناشئين بعد تصعيد 10 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، عن سر الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع خاصة فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد تصعيد 10 لاعبين دفعة واحدة إلى الفريق الأول لتدعيم صفوفه، حتى إن بعض هؤلاء اللاعبين تلقوا عروضاً من الأندية الكبرى بالدورى مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز، وقال رضوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن السر فى ذلك هو منح الفرصة للنماذج الشابة فى التدريب واختيار العناصر العاملة بالقطاع بكفاءة تامة بعيداً عن الواسطة أو المجاملات، مشيراً إلى الدعم الذى يحظى به القطاع من مجلس الإدارة سواء من المهندس محسن صلاح رئيس النادى أو محمد عادل المشرف على قطاع الكرة.

وواصل رضوان: قطاع الناشئين يعتبر النواة الرئيسية للفريق الأول خاصة مع ارتفاع أسعار اللاعبين فى الوقت الحالى وحاجة الفريق إلى دعم مستمر، وهو ما يضع مسئولية كبيرة على عاتق جميع العاملين بالقطاع.

واختتم رضوان: قطاع الناشئين بالمقاولون يزخر دائماً بالعناصر المميزة ولم يتوقف عند دعم الفريق الأول وبعد النجاح الذى حققه محمد صلاح تم تصعيد أكثر من لاعب مميز من أبناء القطاع أبرزهم فى الفترة الأخيرة طاهر محمد طاهر المنضم إلى الأهلى، ويوسف الجوهرى، وأخيراً يوسف حسن، ومالزال هناك العديد من العناصر المميزة سيظهر دورها مع مرور الوقت.

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وكان المقاولون قد أجرى عدة تعديلات قبل فترة بتصعيد بعض المدربين الشباب إلى مراحل سنية أكبر مثل كريم رضوان، وأسفرت التعديلات عن تصعيد عدد من اللاعبين إلى الفريق الأول وهم: الحارس محمد سيحة ، يوسف حسن، وزياد طلبه مهاجم ومحمود تايسون ومصطفى الشاذلى ظهير أيمن، خالد احمد سردباك ، محمد مصطفى مهاجم، الأمير على صانع ألعاب، فضل أباظة، يوسف أبو هيشمة.

فى سياق آخر، يرى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف العام على قطاع الكرة، أن مباراة المقاولون والإسماعيلى المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، تمثل أهمية كبيرة لذئاب الجبل فى الحفاظ على المركز الثالث فى ظل المنافسة المشتعلة مع بيراميدز، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: دائماً نواجه ضحايا الأهلى واعتدنا على ضغط هذه المباريات لأن الفرق يكون لديها دوافع قوية لتعويض الخسارة أمامنا، ومباراة الإسماعيلى لا شك أنه مباراة كبيرة وخاصة أن الاسماعيلى لديه مجموعة مميزة ودائماً مبارياتنا تشهد الندية.

وواصل عادل: "نسعى للحفاظ على المركز الثالث، ولاعبينا رجال وعلى قدر المسئولية وكذلك الجهاز الفنى حتى أننا نطمع فى أكثر من ذلك".