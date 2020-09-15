رسميًا.. يويفا يعلن حكم مباراة السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الإنجليزي أنطوني تايلور حكمًا لمباراة السوبر الأوروبي التي ستجمع بين بايرن ميونخ الألماني وإشبيليه الإسباني.

وحسم بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في مباراة النهائي، بينما تفوق إشبيليه على إنتر ميلان بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأوروبي بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة بودابست المجرية.

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تيلور المولود في مانشستر (41 عامًا) بدأ مسيرته التحكيمية منذ 2002 ، وظهر في أول مبارياته في بطولات يويفا عام 2009.

آخر مباراة أدارها تايلور تبعًا لبطولات يويفا كانت بين باريس وأتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي حسمها النادي الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن يويفا سبق وأعلن رسميًا السماح بحضور الجماهير لمباراة السوبر الأوروبي، بنسبة 30%.