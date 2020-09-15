تقرير: المغربي بدر بانون وقع للأهلي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

زعمت تقارير صحفية مغربية أن بدر بانون لاعب الرجاء وقع بالفعل على عقود الانضمام لصفوف الأهلي في صفقة قياسية كلفت القلعة الحمراء 5 مليون دولار.

وارتبط اسم اللاعب المغربي بالنادي الأهلي بشكل كبير خلال الساعات الماضية من أجل تقوية الخط الخلفي للفريق.

موقع Le360 زعم أن اللاعب وقع اليوم الثلاثاء على عقود الانضمام للنادي الأهلي في صفقة تكلفت 5 مليون يورو منها 2 مليون للنادي المغربي، فيما سيحصل اللاعب على 3 مليون دولار خلال عقد مدته 3 سنوات.

مصادر كشفت للصحيفة أن اللاعب سوف ينضم للنادي الأهلي فور الفراغ من المشاركة مع الرجاء بدوري أبطال أفريقيا.