"هاحبسك في البيت".. متعب يوجه رسالة جديدة لصالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة جديدة إلى صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال متعب: "كنت من أكثر الناس الذين دفاعوا عن صالح جمعة، وقفت بجانبه لكنه لا يريد التغير."

وأضاف: "قلت له من قبل هذا مستقبلك (وأكل عيشك)، أنت تلعب بين صفوف النادي الأهلي، هناك ملايين ينتظرون تلك الفرصة."

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وتابع: "صالح لديه إمكانيات كبيرة على المستوى الفني، كما يتمتع بحب الجماهير، المفروض (يموت) لو جلس على مقاعد البدلاء."

وواصل مهاجم الأهلي السابق حديثه: "لو لي حكم على صالح لكنت (حبسته) في المنزل."

وأكمل: "الأهلي قدم لصالح كل الدعم، كذلك الجماهير، يا صالح حافظ على النعمة التي منحك الله إياها."

جدير بالذكر أن صالح جمعة لم يشارك بقميص الأهلي هذا الموسم سوى في 6 دقائق أمام فريق المصري في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ23 من بطولة دوري WE المصري وحسمها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.