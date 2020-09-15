تقارير: ليفربول قد يضطر لبيع صلاح أو ماني من أجل مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، قد تضطر لبيع أحد نجوم الفريق في حال قررت التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وارتبط مبابي بالرحيل عن ملعب الأمراء بنهاية الموسم الجاري، بعدما أكدت صحيفة "تايمز" أن الفرنسي الشاب أبلغ إدارة ناديه برغبته في خوض تجربة جديدة مع انطلاق الموسم المقبل.

ووسط تلك المزاعم، فإن البالغ من العمر 21 عامًا أمامه عدة أكثر من وجهة أوروبية ستفتح أبوابها أمامه مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

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وبحسب ما ذكرته صحيفتة "ديلي اكسبريس" البريطانية فإن إدارة ليفربول إذا فكرت في التعاقد مع مبابي، فستضطر لبيع أحد نجومها محمد صلاح، ساديو ماني أو روربرتو فيرمينو.

وأضافت الصحيفة أنه بحسب ما ورد فسيسمح ليفربول لأي من صلاح، ماني أو فيرمينو بالمغادرة في صيف عام 2021 إذا تلقوا عرضًا مناسبًا لهم وللنادي.

جدير بالذكر أن صلاح سبق وارتبط بالانتقال إلى برشلونة بناء على رغبة من رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني.