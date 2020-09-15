تابع لايف مشاهدة مباراة العين والسد القطري بث مباشر

قمة كبيرة من قمم كرة القدم العربية والآسيوية سوف يحتضنها ملعب جاسم بن حمد، عندما يلتقي السد مع نظيره العين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

وعانى العين في الموسم الملغي بسبب كورونا من تذبذب وتراجع في المستوى، مما جعله يفشل في الفوز بأول مباراتين له في المجموعة ويتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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لكن الفرصة ستكون مواتية له للعودة إلى المنافسة إن فاز على السد، الذي يتقاسم صدارة المجموعة مع النصر بأربع نقاط لكل منهما، مع وجود سباهان الإيراني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ووجبت الإشارة إلى أن كرة القدم في الإمارات معلقة منذ شهر مارس الماضي بسبب كورونا ولم تخض الأندية أي مباراة رسمية حتى الآن، عكس قطر التي أكملت موسمها المنقضي في شهر أغسطس وبدأت موسمها الجديد، ما يمنح السد أفضلية بحكم الممارسة.