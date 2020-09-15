اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يستفسر من حكام لقاء الاتحاد وإف سي مصر عن واقعة "السماعات"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استفسر مسؤولو لجنة الحكام اتحاد الكرة من طاقم حكام لقاء الاتحاد السكندري واف سي مصر عن واقعة السماعات بعدما أكد مسؤولو نادي مصر أن اللاعبين سمعوا حكم الفيديو وهو يبلغ حكم الساحة بأحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء.
ونفى طاقم الحكام لاتحاد الكرة

أن يكون حدث ذلك خلال المباراة وأكد مسؤولو الاتحاد في نفس الوقت أن حكم الساحة هو صاحب القرار النهائي حتى لو كان أبلغه حكم الفيديو وإن كان لا يحق له الحديث مع الحكم بهذا الشكل وانما يبلغه بوجود شك في أحد الحالات ويراها الحكم بنفسه عبر الشاشة.
كان الاتحاد السكندري تعادل مع إف سي مصر بنتيجة 2/2 في الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن طاقم تحكيم المباراة ضم كلًا من:

احمد العدوي حكم ساحة

كريم مهيا وخالد رمضان مساعدين

Advertisements

علاء صبري حكم رابع

عمرو الشناوي حكم فيديو

محمد التابعي مساعد حكم فيديو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستفسر من حكام لقاء الاتحاد وإف سي مصر عن واقعة "السماعات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا