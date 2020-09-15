اتحاد الكرة يستفسر من حكام لقاء الاتحاد وإف سي مصر عن واقعة "السماعات"

استفسر مسؤولو لجنة الحكام اتحاد الكرة من طاقم حكام لقاء الاتحاد السكندري واف سي مصر عن واقعة السماعات بعدما أكد مسؤولو نادي مصر أن اللاعبين سمعوا حكم الفيديو وهو يبلغ حكم الساحة بأحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء.

ونفى طاقم الحكام لاتحاد الكرة

أن يكون حدث ذلك خلال المباراة وأكد مسؤولو الاتحاد في نفس الوقت أن حكم الساحة هو صاحب القرار النهائي حتى لو كان أبلغه حكم الفيديو وإن كان لا يحق له الحديث مع الحكم بهذا الشكل وانما يبلغه بوجود شك في أحد الحالات ويراها الحكم بنفسه عبر الشاشة.كان الاتحاد السكندري تعادل مع إف سي مصر بنتيجة 2/2 في الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن طاقم تحكيم المباراة ضم كلًا من:

احمد العدوي حكم ساحة

كريم مهيا وخالد رمضان مساعدين

Advertisements

علاء صبري حكم رابع

عمرو الشناوي حكم فيديو

محمد التابعي مساعد حكم فيديو