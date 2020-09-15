اتحاد الكرة يستفسر من حكام لقاء الاتحاد وإف سي مصر عن واقعة "السماعات"

استفسر مسؤولو لجنة الحكام اتحاد الكرة من طاقم حكام لقاء الاتحاد السكندري واف سي مصر عن واقعة السماعات بعدما أكد مسؤولو نادي مصر أن اللاعبين سمعوا حكم الفيديو وهو يبلغ حكم الساحة بأحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء.
ونفى طاقم الحكام لاتحاد الكرة
كان الاتحاد السكندري تعادل مع إف سي مصر بنتيجة 2/2 في الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز.
والجدير بالذكر أن طاقم تحكيم المباراة ضم كلًا من:
احمد العدوي حكم ساحة
كريم مهيا وخالد رمضان مساعدين
علاء صبري حكم رابع
عمرو الشناوي حكم فيديو
محمد التابعي مساعد حكم فيديو
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