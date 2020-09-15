وادى دجلة يدعم فريق الاسكواش بـ«عبد الجواد» و«العربي»

أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن انضمام كريم عبد الجواد، لاعب الاسكواش المصنف الثالث على مستوى العالم؛ ليمثل الفريق الدجلاوى فى البطولات والمحافل الدولية. ومن جانبه، أكد اللاعب كريم عبد الجواد : سعيد بانضمامى إلى صفوف وادى دجلة، فهو يعد النادى رقم واحد فى مصر فى فى مصر فى رياضة الاسكواش، لما يوفره من دعم كامل لكل لاعبيه لمساعدتهم فى حصد البطولات والألقاب. وأشار كريم درويش رئيس قطاع الاسكواش ورئيس أكاديمية وادى دجلة، «وضعنا هدف دعم وإعداد اللاعبين المصريين وتطوير مهاراتهم ومساندتهم فى مشوارهم الرياضى كأولوية لدينا ليقودوا مهاراتهم ومساندتهم فى مشوارهم الرياضى كأولوية لدينا ليقودوا الرياضة المصرية ونحرص على ضم أمهر اللاعبين والمواهب الواعدة فى مجال الألعاب الفردية وإعداد وتأهيل المزيد من الأبطال فى رياضة الاسكواش». كما أعلن وادى دجلة عن انضمام لاعبة الإسكواش روان العربى المصنفة رقم 15 على مستوى العالم، والتى شاركت فى الكثير من البطولات الدولية، وفازت بالكثير من الألقاب.

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