المقاولون يقطع الطريق على الأهلي والزمالك وبيراميدز.. ويجدد عقد يوسف حسن

قامت إدارة نادى المقاولون العرب بتجديد عقد ناشئ الفريق، يوسف حسن، مواليد ٢٠٠٣، لمدة ٣ سنوات، مع تبقى موسم بعقده مع ذئاب الجبل.

وضعت إدارة المقاولون العرب شرطًا جزائيًا كبيرًا فى عقد اللاعب من أجل تحصينه من محاولات الأهلى والزمالك وبيراميدز بضمه،

كما أن إدارة النادى أكدت فى وقت سابق أنها ترغب في احترافه، وتضع الأولوية لخروجه إلى أوروبا للسير على خطى نجمى ذئاب الجبل السابقين، محمد صلاح والننى، من جانبه أكد اللاعب أن هدفه هو الاحتراف الخارجي.

كان من المقرر أن ينتهى عقد يوسف حسن مع المقاولون الصيف المقبل ٢٠٢١، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل.

وصعد يوسف حسن خلال للفريق الأول الفترة الماضية بقرار من عماد النحاس، المدير الفنى لذئاب الجبل، وشارك فى مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربى التى انتهت بفوز المقاولون بهدفين لهدف.