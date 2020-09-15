بعد "شلوت" أحمد فتحى.. لاعب الاتحاد السكندرى يصاب بكسر في الأنف

أصيب محمود رزق لاعب الاتحاد السكندرى مساء أمس الإثنين، بكسر في الأنف، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 27 من الدورى المصرى.

وأثبت التحاليل و الأشعات التي أجراها اللاعب بعد المباراة، إصابته بكسر في

الأنف، ومازال رزق يعاني من نزيف في الأنف حتي الأن، ونتجت تلك الإصابة من تدخل عنيف من أحمد فتحى لاعب الأهلي معه في الدقيقة 61 من عمر المباراة، ليحتسب الحكم إبراهيم نور دين ركلة جزاء لزعيم الثغر وطرد لفتحى.

يذكر أن انتهت مباراة الاتحاد السكندري و الأهلي مساء أمس الإثنين، والتي أقيمت علي ملعب برج العرب، بالتعادل السلبى، ليتأجل حسم المارد الأحمر بلقب الدورى، إلي المباراة المقبلة له في البطولة حال فوزه بها.