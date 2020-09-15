شاهد .. هنا جودة تعتذر لجمهور الأهلي علي خسارتها من ثنائي الزمالك

حرصت هنا جودة لاعبة تنس طاولة الأهلي علي الاعتذار لجماهير المارد الاحمر بسبب خسارتها من ثنائي الزمالك في دوري السيدات.

ونشرت هنا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة :" بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي اني كنت غير موفقة في ماتش دوري السيدات مع فريق نادي الزمالك وخسرت الماتشين من اللاعبه هند فتحي ٣ -٢ ، واللاعبة فرح عبد العزيز ٣-١ ".

واضاقت هنا قائلة :" حاولت اكون قد المسؤلية ولعبت و قاتلت لاخر لحظه لكن للاسف لم اكن موفقة ".

واختتمت هنا قائلة :"

كنت غير موفقة في ماتش دوري السيدات مع فريق نادي الزمالك وخسرت الماتشين من اللاعبه هند فتحي ٣ -٢ ، واللاعبة فرح عبد العزيز ٣-١ ".واضاقت هنا قائلة :" حاولت اكون قد المسؤلية ولعبت و قاتلت لاخر لحظه لكن للاسف لم اكن موفقة ".واختتمت هنا قائلة :" الرياضة طول عمرها مكسب وخسارة و ان شاء الله يكون في دراسة لاسباب هذه الخسارة ويكون في عودة بقوة للبطولات والمكسب .. شكرا جزيلا لدعمكم ".

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