تنطلق اليوم الثلاثاء 4 مباريات نارية ضمن الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا، تجمع الدحيل القطري والشارقة الإماراتي، العين الإماراتي والسد القطري، بيرسيوليس الإيراني والتعاون السعودي، سباهان أصفهان الإيراني والنصر السعودي.

موعد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الدحيل والشارقة، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية في قطر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، إذ يحتل الدحيل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، أما الشارقة فيحل ثالثًا في المجموعة بنقطة واحدة فقط، ويرغب

الدحيل في تحقيق فوز جديد يقربه من المنافسة مع التعاون المتصدر على صدارته

وتذاع المباراة عبر قنوات:

beIN Sports HD 8

Alkass Six HD

beIN Sports Connect

وفي إطار المجموعة نفسها، يلتقي التعاون مع بيرسيوليس في الثامنة مساءً، على الملعب نفسه، إذ يتطلع التعاون؛ لتحقيق فوز يعزز به صدارته التي يحتلها برصيد 6 نقاط، أما بيرسيوليس فيقع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتذاع المباراة عبر قنوات:

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The AFC Youtube

beIN Sports HD 8

Alkass Six HD

beIN Sports Connect

أما في المجموعة الرابعة، يلتقي السد مع العين في الخامسة مساءً على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر، إذ يحتل الصد صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما العين يقع في المركز الأخير من دون نقاط وهو ما يعقد من موقفه في لقاء اليوم.

وتذاع المباراة عبر قنوات:

Alkass Three HD

beIN Sports HD 7

beIN Sports Connect

بينما يلتقي في المجموعة نفسها النصر وسباهان أصفهان، وتقام المباراة في الثامنة مساءً، وتعد مواجهة نارية، خصوصًا إن الفارق نقطة واحدة بين الفريقين، مما يجعل اللقاء مليء بالإثارة والندية بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قنوات:

Alkass Three HD

beIN Sports HD 7

The AFC Youtube

IRIB Varzesh

beIN Sports Connect