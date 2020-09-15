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شاهد.. جمهور مارسيليا يسخر من أذن دي ماريا

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 سخر جمهور نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسى من أنخبل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، بالاستهزاء به، وكتابة بعض العبارات العنصرية على جدران المدينة.

 كتب جمهور مارسيليا على بعض جدران مدينة مارسيليا بعض العبارات العنصرية مستهزئين من اللاعب الأرجنتينى أنخيل دي

ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان قائلين: "باريس سان جيرمان صرفوا 1.8 مليار ليفوزوا بذات الأذنين.. ففازوا بأذني دي ماريا".

 ودائمًا ما يدخل جمهور الفريقين الفرنسيين في صراعات ومشادات، وخصوصًا بعد

المباريات القوية التي يتواجهان بها، ولكن لم يصل الأمر قبل ذلك إلى الاستهزاء لدرجة العنصرية.

 يذكر أن فاز مارسيليا على غريمه التقليدى مارسيليا بهدف نظيف في المباراة التي تعرف بكلاسيكو فرنسا، في المباراة التي شهدت أحداث شغب بين اللاعبين و5 حالات طرد، ثلاث من باريس سان جيرمان ، وحالاتان من مارسيليا.

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