نيمار: أعتذر على ما حدث أمام مارسيليا، لكن هذا لا ينفي العنصرية

اعتذر النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان عن تصرفه خلال مباراة الفريق أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي أمس الأول الأحد، لكنه كرر التأكيد على تعرضه لإساءة عنصرية.

وكان نيمار قد أدعى أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب ألفارو جونزاليس لاعب مارسيليا خلال المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا 1 / صفر في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت مشاجرة بين لاعبي الفريقين في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليطرد الحكم خمسة لاعبين، من بينهم نيمار الذي وجه ضربة إلى جونزاليس.

وكتب نيمار عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور “إنستجرام” أمس الإثنين أنه ربما كان يجب عليه أن “يتجاهل” إساءات ألفارو جونزاليس، لكنه أعاد التأكيد على اتهاماته للاعب المنافس بالعنصرية.

وأضاف نيمار :”العنصرية موجودة، لكن يجب ألا نسمح بها بعد الآن. هذا يكفي.”

وعقب المباراة، كتب نيمار عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”نادم فقط على عدم توجيه ضربة لذلك الأحمق في وجهه.”

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نيمار بعد أن فحص اللقطة التي أظهرت تصرف اللاعب البرازيلي، عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وقال نيمار :”كان من السهل على نظام فار رصد عدائيتي. الآن أريد أن أراه يلتقط الصورة التي يناديني فيها ذلك العنصري بــ القرد. هذا ما أريد رؤيته.”

ونفى جونزاليس أرتكاب أي تصرف غير لائق، وذكر عبر تويتر “لا مكان للعنصرية” مضيفًا “أحيانًا يكون عليك أن تتعلم كيف تخسر”.

وانتهت المباراة بفوز مارسيليا 1 / صفر وكانت الهزيمة هي الثانية لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم، حيث خسر أمام لنس صفر / 1 يوم الخميس الماضي.