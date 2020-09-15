دوري أبطال آسيا | الاتحاد الآسيوي يكتشف حالة كورونا في السد

أعلن الاتحاد الآسيوي، عن تعرض لاعب في فريق السد القطري للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الفحوص التي تم إجراءها على كُل الفرق المشاركة في منافسات دوري الأبطال في منطقة غرب القارة والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن هوية اللاعب الذي جاءت عينة فحصه إيجابية، لكنه ذكر أن اللاعب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة من جانب الطاقم الطبي في ناديه، حيث تتوفر له بيئة معزولة حسب متطلبات البروتوكول الخاص بالبطولة

ويواجه السد فريق العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا فريقي النصر السعودي وسباهان الإيراني.

ويتصدر السد المجموعة برصيد أربع نقاط، بعد تعادله مع النصر السعودي 2 / 2 و فوزه على سباهان الإيراني 3 / صفر ، فيما يتذيل العين ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته أمام سباهان صفر / 4 وأمام النصر 1 / .2

وانطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة منافسات دور المجموعات لغرب القارة حيث تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.