رياضة | بيراميدز يكشف عن مفاجأة خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف عن مفاجأة خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن الاستفادة الكبيرة من ضم رمضان صبحي للفريق قادما من هيدرسفيلد تاون.

وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نلق إشادة كبيرة وقت التعاقد مع رمضان صبحي وأثناء مؤتمر تقديم اللاعب، ولاحظنا ذلك من خلال طريقة التعامل معنا".

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وأكمل: "وضع طبيعي جدًا مع ضغط المباريات يحدث تراجع في النتائج، لكن نسعى لتجاوز الأزمة دي سريعًا".

وأضاف: "نقدر نوصل لطموحنا في المباريات القادمة، والطموح الأكبر هو بطولة الكونفيدرالية".

وأتم: "استفدنا من رمضان صبحي تسويقيا والفترة الجاية سنغير لوجو بيراميدز".