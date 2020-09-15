رياضة | صبري المنياوي يمدح عبد الله السعيد وخالد جلال بسبب مستواهم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صبري المنياوي يمدح عبد الله السعيد وخالد جلال بسبب مستواهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدح صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي كل من عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز وخالد جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة بسبب مستوايتهم الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المنياوي أن عبدالله السعيد لاعب مميز جدا وكان يشرف على تدريبه عندما كان في الإسماعيلي قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وقال المنياوي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن فريق عبد الله السعيد وقت الناشئين كان باسم السعيد وعبد الله الشحات.

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وقال المنياوي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن فريق عبد الله السعيد وقت الناشئين كان باسم السعيد وعبد الله الشحات، وأنه كان يشعر أن السعيد كلاعب من البرازيل وهو صغير.

وتابع أن ما يحدث مع المقاصة في المباريات بالدوري هو بصمة إيهاب جلال فهو مدرب مميز ويجيد التعامل مع اللاعبين.

واختتم المنياوي حديثه مؤكدا أن تألق محمد إبراهيم وفوافي أحدث الفارق مع مصر المقاصة الفترة الأخيرة في الدوري.