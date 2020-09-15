رياضة | بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير التعاقدات بنادي بيراميدز اف سي ، عمرو بسيوني أن أحمد فتحي لاعب الأهلي والمنضم للفريق السماوي بداية من الموسم الجديد لم يطلب البقاء في صفوف القلعة الحمراء.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "ده سؤال ميتردش عليه"، مشيرًا إلى أنه لم ير لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة.

وتابع أن أحمد فتحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا.

يذكر أن فتحي تعرض للطرد أمس الإثنين في مباراة فريقه الأهلي أمام الاتحاد السكندري ليغيب عن مواجهة القلعة الحمراء القادمة في الدوري.