رياضة | برشلونة يحسم صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة في طريقه للتعاقد مع الموهبة الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون.

وذكرت تقارير صحفية هولندية، أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليون، بشأن إتمام صفقة التعاقد مع ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أشار الصحفي الموثوق، فابريتسيو رومانو، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 30 مليون يورو.

وأكد فابريتسيو رومانو، أن مدرب برشلونة رونالد كومان، تواصل في الأسبوع الماضي مع ديباي، وأبدى الأخير موافقته على الشروط الشخصية في عقده مع "البارسا".

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وتجمع جل وسائل الإعلام على أن الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام ديباي إلى برشلونة، سيكون نهاية الأسبوع الحالي.

وكان ديباي البالغ عمره 26 عاما، انضم لليون عام 2017، بعقد يمتد حتى صيف العام 2021.

ويقدر موقع "Transfermarkt"، المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، القيمة السوقية لديباي حاليا، بنحو 44 مليون يورو.

وخاض الدولي الهولندي في الموسم الحالي، مباراتين مع ليون في مسابقة الدوري الفرنسي، سجل خلالهما ثلاثة أهداف.