رياضة | حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل مارتينيز إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيتو ياكي وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن رحيله موكله إلى ريال مدريد.

وزار ياكي ورولاندو زاراتي وكيلا لاوتارو مارتينيز مساء يوم الاثنين، المقر الرئيس لنادي إنتر ميلان، مما أثارا التكهنات حول إمكانية مجيئهما لتقديم العروض الإسبانية للاعب، أو مناقشة عرض التجديد "للنيراتزوري".

وقال بيتو ياكي خلال تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "كانت مجرد زيارة لطيفة، وهذا كل شيء".

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وأضاف: "لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد وبرشلونة، ولاوتارو مستمر هنا في إنتر ميلان".

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن وكلاء لاوتارو سيجتمعون مرة أخرى بمجرد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لمناقشة توقيع عقد جديد ومحسن مع إنتر ميلان.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز (23 عاما) شارك في 49 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات الموسم الماضي، أحرز خلالها 21 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.