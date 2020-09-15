رياضة | نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن الأنجولي جيرالدو، لا يصلح للعب داخل صفوف القلعة الحمراء لأنه دون المستوى.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق، يجب على إدارة النادي الأهلي التسرع في خروج جيرالدو بالانتقالات القادمة والبحث عن لاعب أخر يقدم إضافة للفريق، مشيرًا الي انه في حال مشاركته لم يقدم أي مستوى داخل الملعب.

وتابع أن أجاي بعيد تماما عن مستواه الفني منذ عودته من توقف الدوري، وديانج لاعب وسط الملعب سيكون له دور كبير في الاهلي الفترة القادمة.

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل سلبيًا أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.