شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكمًا لمواجهة الإسماعيلى والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حكام مباراتى اليوم الثلاثاء بالدورى الممتاز، وأسندت اللجنة مباراة مصر للمقاصة وإف سى مصر لأحمد جمال «حكم ساحة» وأيمن دعبس «مساعد أول» وعادل ماهر «مساعد ثان» وطارق عبدالسلام «حكم رابع» ومصطفى مدحت «حكم فيديو» وحسنى سلطان «مساعد حكم فيديو». بينما يدير مباراة الإسماعيلى والمقاولون محمد معروف «حكم ساحة»، ومحمود عبدالسميع «مساعد أول» وممدوح مصطفى «مساعد ثان» وأحمد ناجى «حكم رابع» ومحمود بسيونى «حكم فيديو» وأحمد عبدالله «مساعد حكم فيديو». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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