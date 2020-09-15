شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت بعد الفوز على الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المصرى البورسعيدى صرف مكافأة فورية للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود بالأمس بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر للدورى وابتعاد الفريق مؤقتا عن الثلاثى الهابط للقسم الثانى بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة فى المركز الثالث عشر.

وحرص لاعبو المصرى البورسعيدى على إهداء الفوز على حرس الحدود لزميلهم بالفريق إسلام أبو سليمة، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز والذى نجح فيه النادى الساحلى فى تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شىء.