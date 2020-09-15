فحوصات طبية لتحديد موقف «ربيعة» من المشاركة أمام المقاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالته، واشتكى رامي من إصابة خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري أمس، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.
وكشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بين شوطى مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، وتم الدفع بأحمد فتحي بدلاً منه، وقال فايلر إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة.
وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية.
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