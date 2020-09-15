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فحوصات طبية لتحديد موقف «ربيعة» من المشاركة أمام المقاصة

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالته، واشتكى رامي من إصابة خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري أمس، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.

وكشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بين شوطى مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، وتم الدفع بأحمد فتحي بدلاً منه، وقال فايلر إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة.

وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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