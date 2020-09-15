شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لتحديد موقف «ربيعة» من المشاركة أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالته، واشتكى رامي من إصابة خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري أمس، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.

وكشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بين شوطى مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، وتم الدفع بأحمد فتحي بدلاً منه، وقال فايلر إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة.

وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية.