شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إسباني يكشف سبب إنقلاب ميسي على إدارة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشار تقرير إسباني عن سر إنقلاب ميسي على إدارة برشلونة وطلبه الرحيل عن النادي الفترة الماضية وإتهام رئيس النادي بعدم الإلتزام معه بالوعود التي أعطاها لميسي.

وأوضح برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني أن غضب ميسي من الإدارة بسبب طلبه التعاقد مع جارسيا بيمينتا مدرب الفريق الثاني في برشلونة، وذلك بعد الخسارة من بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأكد التقرير أن طلب ميسي كان متوافق عليه عدد من اللاعبين منهم جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، لاعبي الفريق، الذين أرادو قدوم مدرب الفريق الثاني بشدة.

وأوضح البرنامج في تقريره أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة تجاهل طلب ميسي وبيكيه وبوسكيتس وراهن على المدرب الهولندي رونالد كومان لقيادة الفريق الموسم المقبل.