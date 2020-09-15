شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 24 ساعة عقب التعادل مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل، وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.

ويتبقى للأهلي الفوز في مباراة مصر المقاصة المقبلة للإعلان عن تتويجه رسمياً ببطولة الدورى الممتاز والإحتفاظظ باللقب المفضل لجماهير القلعة الحمراء، وهى المباراة التي سيغيب عنها احمد فتحي بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري.