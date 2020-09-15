شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسوان يكافيء لاعبيه بعد رباعية طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة نادى أسوان برئاسة الواء احمد سليمان منح لاعبي الفريق الكروى الاول مكافآت خاصة بعد الفوز على طنطا برباعية نظيفة بالامس وتقم الفريق لمرحلة جيدة في صراع البقاء ببطولة الدورى الممتاز

وقال أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان أن مباراة طنطا التي اقيمت امس على ملعب كلية الشرطة بالعباسية تُعد من أصعب المباريات منذ قيادتي مسؤلية تدريب الفريق.

وأضاف كشري: قدمنا مباراة جيدة أمام فربق عنيد وقوي والفوز العريض بأربعة أهداف أمام طنطا دفعة قوية لأسوان خلال الفترة القادمة.

وتابع:«أن لاعبي أسوان قدموا مباراة قوية وأداء مميز ،ولدينا هدف خلال الفترة القادمة لإحتلال مركز متقدم في جدول الدوري والظهور بشكل مختلف.

ويذكر أن أسوان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد الفوز على طنطا برباعية دون رد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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