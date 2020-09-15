بيدرو: لا أعرف سبب رحيلي عن الجونة و الأندية المصرية لا تصبر على المدربين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق بيدرو بارني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة السابق، على قرار إقالته من تدريب الجونة، وأكد بارني أنه تفاجأ بإقالته من منصبه كمدير فني رغم تقديمه للمباريات الجيدة مع الفريق.
وكشف بيدرو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، على أنه لم يعرف سبب رحيله عن الجونة في ظل تقديمه مباريات جيدة، وأعطى إدارة النادي كامل الحق في إقالته، وكشف عن عيب في الأندية المصرية، وهو أنها لا تصبر على مدربيها لتنفيذ المشروعات الكبيرة والمميزة.
جدير بالذكر أن الجونة كان أعلن أمس الإثنين عن إقالة مدربه بيدرو بارني.
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