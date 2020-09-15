شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يضغط على إنبي للإنتقال للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف كريم فؤاد، الظهير الأيمن لنادي النجوم، والمعار إلى نادي إنبي، من الضغو على مشؤولى النادى البترولى للموافقة على انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لمصدر مقرب من اللاعب، فإنه يأمل في أن يقطع إعارته مع النادي البترولي، ومن ثم يتمكن من الرحيل إلى النادي الأهلي.

وأوضح المصدر، أن الأهلي تواصل مع نادي النجوم، المالك الأصلي للاعب، من أجل شرائه، مشدداً على أن الأهلي اتفق بشأن كافة التفاصيل المادية.

ويريد الأهلي ضم ظهير أيمن جديد خلال الموسم المقبل، مع رحيل النجم أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بنهاية عقده.

ونال فؤاد استحسان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بسبب صغر سنه وقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر.

وتعادل الأهلي دون أهداف مع مضيفه الإتحاد السكندري، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وأجل التتويج رسمياً باللقب للجولة القادمة.

Advertisements