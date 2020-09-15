شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: هناك قلة مأجورة تسعى لرحيلي عن الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة الأهلي، التي اقيمت مساء الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع ال27 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال طلعت يوسف في تصريحات عبر برنامج كورة اف ام مع الإعلامي كريم حسن شحاته، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «روح اللاعبين في مباراة الأهلي كانت مرتفعة للغاية، وهذا ما كنا عليه خلال مباريات الدور الأول».

وأضاف: «الأهم هو الاستمرار على هذا المستوى في المباريات المقبلة»، مضيفا:«هدفنا هذا الموسم، الوصول لأبعد نقطة في الدوري».

وأشار: «أشعر أن هناك مخططات مدفوعة الأجر لأسباب شخصية ضدي»، مؤكدا:«هؤلاء ليسوا جماهير الاتحاد السكندري، بل قلة مأجورة».

وتابع: «ولا يوجد لدي مشكلة في الرحيل، وأردت الرحيل منذ فترة لكي أريح عقلي، ولكن المسئولية تجبرني على الاستمرار».

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