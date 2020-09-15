شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى ينشر صورة مع والديه ويؤكد: "السند اللى بجد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفى محمد عبد الغنى لاعب فريق الزمالك، بوالده ووالدته عبر السوشيال ميديا، وقام بنشر صورة تجمعه بهما بصفحته فى موقع تبادل الصور انستجرام، وعلق عليها " السند اللى بجد " تعبيرا عن حبه لهما، ومساندتهما له فى حياته.

وشهدت الأيام الماضية توقيع اللاعب على عقوده مع الفريق على بياض، وحدد مسئولو الزمالك 4.5 مليون جنيه، راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين، وذلك تقديراً من إدارة النادى الأبيض لمجهودات اللاعب التى قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادى مصر

حفر محمد عبد الغنى، لاعب فريق الزمالك، اسمه فى قلوب الجماهير البيضاء بقوة منذ قدومه من نادى مصر، فى ظل امتلاكه قوة دفاعية فى خط الدفاع، ونجاحه فى إقناع المدربين بإمكانياته بداية من كريستيان جروس المدرب السابق، حيث يمتلك العديد من المزايا، منها تنفيذ الجانب الخططى للمدرب داخل الملعب فهو من اللاعبين المفضلين لدى المدربين فى المباريات الكبيرة لتنفيذ خططهم بالإضافة إلى إجادته اللعب فى أكثر من مركز.

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الأهلى فى الدور الأول للمسابقة.