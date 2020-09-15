شكرا لقرائتكم الأهلى يجرى مسحة كورونا خلال 48 ساعة بعد إصابة 3 أفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجرى لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى مسحة كورونا خلال الـ48 ساعة القادمة بخلاف الرابيد تيست، للاطمئنان على عناصر جهاز الكرة بعد إصابة ثنائى الفريق على لطفى وياسر إبراهيم وكذلك ديفيد سيزا المدرب العام بفيروس كورونا، يواجه الأهلى نادى مصر المقاصة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام، إلا أن مسئولى الأهلى اكدوا أنهم لن يكتفوا بالبروتوكول المتبع حالياً قبل المباريات بإجراء الرابيد تيست فقط وسيتم عمل مسحة للجميع خاصة وأن الفريق كان يعسكر أسبوعاً فى الإسكندرية وبالتحديد فى برج العرب فى وجود الثلاثى المصاب قبل مواجهتى الإسماعيلى والاتحاد فى بطولة الدورى العام.

وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى. فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.