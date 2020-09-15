شكرا لقرائتكم محمود رزق يخضع اليوم لعملية جراحية فى الأنف بعد إصابته أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع مدافع الإتحاد السكندرى محمود رزق لعملية جراحية فى الأنف عقب تعرضه لكسر ونزيف حاد ويتواجد رزق الآن فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية وخضع اللاعب لأشعة مقطعية على الوجه والمخ للاطمئنان على عدم وجود اى إصابات داخلية ومن المنتظر اجراء جراحة تجملية فى تمام الثالثة عصرا.

وكان دكتور عمرو الاشلم طبيب الفريق قد أكد غياب اللاعب لمده لا تقل عن 6 أسابيع، وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على الاعب كما اجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عده اتصالات للاطمئنان على رزق خاصه بعد حاله الهلع التى اصابت الجميع باستمرار النزيف من الانف والفم لساعات مبكره من صباح اليوم.

وكان رزق قد اصيب فى احدى الكرات داخل منطقه جزاء الأهلى من قدم احمد فتحى لاعب الأهلى واحتسب ابراهيم نور الدين ضربه جزاء للاتحاد اهدرها أحمد رفعت.

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واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندرى، بعد تدخل فتحى ورزق، فى الدقيقة 62، إلا أن أحمد رفعت أهدرها، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين ليتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.