شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يسقط الزمالك برباعية فى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 2013، أقيمت القمة التاسعة إفريقيًا بين الأهلى والزمالك، ضمن فاعليات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت بإستاد الجونة بالغردقة.

وتمكن المارد الأحمر من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 4/2، بعدما تقدم الزمالك مبكرًا عن طريق عمر جابر فى الدقيقة الرابعة، وتعادل وليد سليمان بعدها بخمس دقائق، وفى الدقيقة 15 تقدم الأهلى بهدف سجله أحمد عبدالظاهر لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين لهدف.

وفى الشوط الثانى عزز الأهلى تقدمه بهدفين آخرين سجلهما محمد أبوتريكة، وأحمد فتحي، قبل أن يسجل أحمد حسن كامل هدف تقليل الفارق قبل النهاية بثمانية دقائق.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة محمد يوسف فى القمة الأفريقية التاسعة مكونا من : شريف إكرامي، أحمد فتحي، وائل جمعة "كابتن الفريق"، محمد نجيب، سيد معوض، شهاب الدين أحمد، حسام عاشور، وليد سليمان "محمود حسن تريزيجية)، عبدالله السعيد، محمد أبوتريكة (أحمد شديد قناوي)، أحمد عبدالظاهر (الموريتانى دومنيك دا سيلفا)

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بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حلمى طولان مكونا من :عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير أبوالعمايم (حازم إمام الصغير)، محمود فتح الله، حمادة طلبة، محمد عبدالشافي، عمر محمود جابر (أحمد حسن كامل)، نور السيد، أحمد توفيق، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد عيد عبدالملك (محمد إبراهيم أبواليزيد)، أحمد جعفر.

ليرفع الأهلى رصيده إلى 10 نقاط ويضمن الصعود لنصف النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عن 4 نقاط ويودع البطولة رسميا.