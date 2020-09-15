شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض دورة ودية عربية بالقاهرة أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب الشباب لكرة القدم أن هناك اتجاها لإقامة دورة ودية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل، مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال أفريقيا، التى نشارك معها فى تصفيات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 24 نوفمبر القادم بتونس، حيث يصعد منتخبين من منتخبات شمال أفريقيا.. ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية والتي ستقام في تونس، ووقع المنتخب في مجموعة تضم تونس والجزائر وليبيا والمغرب، حيث قرر الجهاز الفني أن يكون السفر يوم 3 نوفمبر.
وقال عادل محفوظ إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجار التنسيق مع الأندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الأول.
وأضاف أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.
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