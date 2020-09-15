شكرا لقرائتكم خبر عن السند اللى بجد.. محمد عبد الغنى لاعب الزمالك يحتفى بوالديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد الغنى لاعب فريق الزمالك على الاحتفاء بوالده ووالدته، عبر السوشيال ميديا، حيث نشر صورة تجمعه بهما بصفحته على موقع إنستجرام، وعلق عليها "السند اللى بجد" تعبيرا عن حبه لهما، ومساندتهما له، وشهدت الأيام الماضية توقيع اللاعب على عقوده مع الزمالك على بياض، وحدد مسئولو الأبيض 4.5 مليون جنيه راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين، وذلك تقديراً من إدارة النادى الأبيض لمجهودات اللاعب التى قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادى مصر

حفر محمد عبد الغنى، لاعب فريق الزمالك، اسمه فى قلوب الجماهير البيضاء بقوة منذ قدومه من نادى مصر، فى ظل امتلاكه قوة دفاعية فى خط الدفاع، ونجاحه فى إقناع المدربين بإمكانياته بداية من كريستيان جروس المدرب السابق، حيث يمتلك العديد من المزايا، منها تنفيذ الجانب الخططى للمدرب داخل الملعب فهو من اللاعبين المفضلين لدى المدربين فى المباريات الكبيرة لتنفيذ خططهم بالإضافة إلى إجادته اللعب فى أكثر من مركز.

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.