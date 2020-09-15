شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك 4-2 فى قمة أفريقية والأبيض يودع البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 2013 أقيمت القمة التاسعة أفريقيًا بين الأهلى والزمالك، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت باستاد الجونة بالغردقة، وتمكن المارد الأحمر من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 4 / 2، تقدم الزمالك مبكرًا عن طريق عمر جابر في الدقيقة الرابعة، وتعادل وليد سليمان بعدها بخمسة دقائق، وفى الدقيقة 15 تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبدالظاهر لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وفى الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه بهدفين آخرين سجلهما محمد أبوتريكة، وأحمد فتحي، قبل أن يسجل أحمد حسن كامل هدف تقليل الفارق قبل النهاية بثمانية دقائق.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة محمد يوسف في القمة الأفريقية التاسعة مكونا من : شريف إكرامي، أحمد فتحي، وائل جمعة "كابتن الفريق"، محمد نجيب، سيد معوض، شهاب الدين أحمد، حسام عاشور، وليد سليمان "محمود حسن تريزيجية"، عبدالله السعيد، محمد أبوتريكة (أحمد شديد قناوي)، أحمد عبدالظاهر (الموريتاني دومنيك دا سيلفا).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حلمي طولان مكونا من :عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير أبوالعمايم (حازم إمام الصغير)، محمود فتح الله، حمادة طلبة، محمد عبدالشافي، عمر محمود جابر (أحمد حسن كامل)، نور السيد، أحمد توفيق، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد عيد عبدالملك (محمد إبراهيم أبواليزيد)، أحمد جعفر.

Advertisements

ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ويضمن الصعود لنصف النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عن 4 نقاط ويودع البطولة رسميا.

يذكر أن صراعا مثيرا يجمع الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى سعيا لاعتلاء عرش القارة، ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية مجددا .

في المقابل تنافس مثير يجمع الزمالك مع الرجاء المغربى فى قبل نهائى دورى الأبطال الأفريقى سعيا للوصول لعرش القارة الأفريقية، ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً.